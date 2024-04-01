Глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину и попал на видео

В Новошахтинске для местной пожарной части устроили внезапную проверку в виде угона автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов приехал с проверкой в одну из местных частей и обнаружил незапертый пожарный автомобиль с ключами зажигания внутри. Чтобы проучить сотрудников, он решил «угнать» машину.

«Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать, вот с такой охраной и с такими людьми», — признался Филиппов на видео.

После этого в пожарной части начались разбирательства. По некоторым данным, постовой и водитель автомобиля были уволены.

До этого в Курганской области водитель отечественного автомобиля сбил сотрудника Госавтоинспекции и протащил его по улице. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Машина отправлена на штрафстоянку. О состоянии сотрудника полиции ничего не известно.

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