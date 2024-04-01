Уклонисты от армии с 1 апреля не смогут получить водительские права

В России с 1 апреля вступил в силу запрет допуска к экзамену на получение водительских прав кандидатов, которые уклоняются от явки по повестке в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый регламент МВД РФ.

Так, в документе предусмотрено, что лица, в отношении которых военными комиссариатами приняты временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение. Такое ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято решение об отмене временных мер и снятии соответствующей отметки в реестре.

Кроме того, с 1 апреля изменения коснутся граждан, которые лишились водительских удостоверений за вождение в нетрезвом виде. Вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД людям, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказались проходить медосмотр, на один год.

Кроме того, теперь при сдаче экзамена в ГИБДД экзаменатор будет обязан сидеть сзади, а не на переднем сиденье, как это было ранее. Такое нововведение было принято утвердить из-за случаев, когда экзаменаторов признавали виновниками аварии. Находясь на переднем сиденье, экзаменаторы приравнивались к водителям.

Также изменения произойдут в балльной системе при сдаче экзаменов. Теперь будет допускаться семь штрафных баллов, а не пять, как сейчас.

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