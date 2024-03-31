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Движение по дублеру Боровского шоссе восстановили

В Москве восстановили движение автомобилей по дублеру Боровского шоссе

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Перекрытие движения автомобильного транспорта по дублеру Боровского шоссе в Москве снято. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Перекрытие снято. Движение восстановлено. Проезжая часть освобождена», — говорится в сообщении.

Трасса была перекрыта сегодня из-за утечки газа из грузового автомобиля. Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого стало известно, что в Москве мошенники продавали фальшивые лотерейные билеты, обещая купившим их автомобиль. Один из пострадавших приобрел 200 билетов на 600 тыс. рублей. Со временем продавец билетов перестал выходить а связь. Выяснилось, что пострадавших не менее пяти человек. Полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что в Сочи мужчина избил водителя «Жигулей» оторванным шлагбаумом.

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