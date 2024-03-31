В Москве перекрыли движение по Боровскому шоссе из-за утечки газа

На Боровском шоссе произошла утечка пропана из грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Боровском шоссе в районе дома 2Ак4 произошла утечка пропана из грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто. Затруднений в районе происшествия нет», — говорится в общении.

Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого стало известно, что в Томске неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат Калашникова, высунувшись из автомобиля Nissan.

Также, в Сочи мужчина избил водителя автомобиля ВАЗ-2105 металлическим шлагбаумом. Во время инцидента были слышны звуки, похожие на выстрелы. О том, что стало причиной инцидента, не известно.

Ранее на трассе в Красноярском крае лесовоз завалил бревнами проезжую часть.