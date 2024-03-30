Топ-менеджер Infiniti пообещал чаще обновлять автомобили бренда

Японский автопроизводитель Infiniti знает о необходимости более частого обновления модельного ряда, чем в случае с внедорожником QX80, который продержался на конвейере с 2011 года. Об этом сообщает Carbuzz.com со ссылкой на вице-президента Infiniti Americas Крейга Кейса.

«Мы хотим гораздо быстрее обновлять нашу продукцию. Мы хотим быть уверены, что выйдем на рынок с нужными продуктами раньше, чем это было со старым поколением QX80», — приводит издание слова Кейса.

Также он сообщил, что компания теперь движется быстрее в своем продуктовом цикле и привел пример Infiniti QX60, который планируется обновить в следующем году. В ближайшее время японская компания также планирует представить электрические седан и кроссовер.

Топ-менеджер американского отделения Infiniti также указал, что для него наиболее привлекательным рыночным сегментом является кроссовер класса С — такой, как Audi Q3 и BMW X1.

Ранее был назван кроссовер Haval, который россияне чаще покупали в феврале.