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В России ожидается подорожание шин и услуг шиномонтажа

Shot: летние шины в России могут подорожать на 30-50%

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России ожидается существенное подорожание летних шин и услуг шиномонтажа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Эксперты отрасли, опрошенные Shot, отметили, что наибольшее подорожание ожидает шины премиальных марок, которые ввозятся в Россию из Европы. Это такие марки как Nokian, Michelin, Pirelli и Bridgestone. Их стоимость из-за проблем с логистикой увеличивается в среднем вдвое, до 50 тыс. за комплект из четырех колес.

Ожидается и подорожание отечественных шин из-за грядущего сезонного ажиотажа. Подорожание шин и услуг по «переобувке» может составить от 30% до 50%, предупреждает Shot.

До этого стало известно, что в России могут вырасти цены на автомобильные краски и услуги по окраске машин.

Ранее стало известно, что Ford резко сократит производство пикапов F-150 Lightning из-за низкого спроса на электромобили.

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