Пассажирка такси под Петербургом обвинила таксистку в избиении из-за цвета волос

В Приозерске Ленинградской области пассажирка обвинила женщину-водителя в избиении из-за цвета волос. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мать девушки рассказала изданию, что 18-летняя дочь в компании 17-летнего молодого человека вызвала такси в Приозерск к дому в частном секторе. После того, как пассажиры сели в такси, женщина-водитель отказалась их везти, якобы сославшись на цвет волос: у девушки он голубой, а у молодого человека — розовый.

«Девочки, выходим из машины! Я таких никуда не повезу! Особенно ты», — приводит издание слова женщины-водителя в пересказе пострадавшей.

По словам матери девушки, затем водитель за волосы вытащила дочь из машины и повалила на землю. Пострадавшая обратилась в больницу и полицию.

Полицейским водитель такси заявила, что конфликтов с пассажирами у нее не было и пообещала обратиться в суд с заявлением о ложном доносе, утверждает «Фонтанка».

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