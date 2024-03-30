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Читинец ударами камня разбил стекло машины и украл 48 тыс. рублей

Читинец украл из салона машины 48 тыс. рублей с помощью камня и попал на видео

В Чите полиция раскрыла кражу из салона припаркованного автомобиля, откуда местный житель похитил 48 тыс. рублей и глюкометр. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Забайкальскому краю.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили злоумышленника. Им оказался 28-летний читинец. Мужчина признался, что совершить преступление ему удалось не сразу, он несколько раз пытался разбить стекло камнем», — отмечается в сообщении полиции.

На опубликованном видео с камеры наблюдения видно, что мужчина подбирает с земли камень и с силой бросает его в окно машины. Затем он снова поднимает с земли камень и делает это еще раз.

Отмечается, что деньги из кошелька потерпевшей автовладелицы, в размере 48 тыс. рублей, подозреваемый успел потратить, а глюкометр (прибор для измерения уровня сахара в крови) выбросил, потому что не разобрался, для чего он нужен.

Ранее в Барнауле пешеход встал на пути Mercedes-Benz Gelandewagen, водитель которого объезжал лужу по пешеходной зоне.

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