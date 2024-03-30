С начала выпуска Volkswagen Golf исполнилось 50 лет

С момента начала выпуска Volkswagen Golf на заводе компании в Вольфсбурге прошло 50 лет, сообщает пресс-служба Volkswagen. Автомобили начали выпускать 29 марта 1974 года.

На конвейере Volkswagen новая модель Golf стала преемником Volkswagen Beetle. C момента начал производства Volkswagen Golf сменил восемь поколений. По данным Volkswagen, за прошедшие полвека было выпущено 37 млн автомобилей Golf. Их собирали в восьми странах мира. Более 20 млн построенных машин было выпущено на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

Переднеприводный хетчбэк, ориентированный на практичность и безопасность, быстро стал популярным: первый миллион Golf был собран уже в 1976 году, спустя два года после премьеры. В настоящее время выпускается уже восьмое поколение модели.

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