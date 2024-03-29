Мошенники вынудили россиянина притвориться покупателем автомобиля

Мошенники подговорили жителя Улан-Удэ пойти в банк и оформить кредит якобы на покупку автомобиля. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

Мужчине не удалось этого сделать, потому что сотрудница банка начала задавать клиенту вопросы. После этого он быстро ушел из банка.

«26 марта она через службу безопасности сообщила сотрудникам ОСО УР Управления МВД России по г. Улан-Удэ о том, что в учреждение для оформления кредита в сумме 700 тысяч рублей, якобы на покупку автомобиля, пришел мужчина. Работника банка смутило поведение чем-то явно обеспокоенного 60-летнего клиента», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейские смогли найти мужчину, обратившись по месту его работы, потому что он не отвечал на звонки. Совместно с руководством организации им удалось убедить гражданина, что оформить кредиты его пытались заставить злоумышленники.

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