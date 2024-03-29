Названы три проблемы, которые ждут бывшего владельца проданного авто

Если покупатель автомобиля не переоформит его на себя, бывший владелец машины может столкнуться с необходимостью выплачивать ущерб за ДТП по вине нового собственника, платить транспортный налог и оспаривать штрафы, полученные новым владельцем. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Самое безобидное – это налог, который будет приходить бывшему владельцу, но есть ситуации гораздо хуже. Например, когда закончилось действие ОСАГО, а новый собственник не оформил полис. Тогда в случае ДТП владелец солидарно с водителем несет ответственность за произошедшее и должен оплачивать ремонт пострадавшей стороне и нести издержки, связанные со здоровьем пострадавших», — пояснил Шелков.

Также есть случаи, когда на автомобиль начинает приходить большое количество штрафов, и каждый из них бывший владелец вынужден обжаловать. А если он утратил договор купли-продажи (ДКП), то не сможет документально подтвердить в ГИБДД, что машина продана, добавил Шелков. Кроме того, при большом количестве неоплаченных штрафов судебные приставы быстро накладывают на автомобиль запрет регистрационных действий, и снять машину с учета получится только после погашения долгов, предупредил он.

«Я рекомендую бывшим собственникам хранить ДКП и четко отслеживать, переоформил ли покупатель машину на себя, а если он этого не сделал в 10-дневный срок – обращаться в ГИБДД лично или через «Госуслуги» и прекращать регистрацию автомобиля», — заключил Шелков.

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