В России подешевеет кроссовер Omoda C5

В апреле в РФ ожидается старт продаж кроссоверов Omoda C5 в новой стандартной комплектации Fun, после чего должна упасть начальная стоимость модели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителя.

При этом в компании не уточнили обновленную сумму. Сейчас на отечественном рынке модель продается по цене от 2,68 млн руб.

Omoda C5 доступна для россиян с передним и полным приводом, а также с разными типами силовых установок. В первой версии автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором на 147 л.с., бесступенчатой коробкой передач, а во второй — 150-сильным двигателем на 1,6 л в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением.

До этого сообщалось, что в России многие китайские автопроизводители стали предлагать крупные скидки на свои товары. К примеру, Omoda дала россиянам возможность приобрести кроссовер C5 с «‎прямой выгодой»‎ в 460-530 тыс. руб. Самую высокую скидку сделали на комплектацию Joy с двигателем на 1,5 л и 147 л.с., вариатором и передним приводом. Приобрести его можно за 2,15 млн руб. Скидка на C5 с аналогичным силовым агрегатом в версиях Lifestyle и Ultimate — 480 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. Итоговая стоимость за первую модификацию составит 2,34 млн руб., а за вторую — 2,45 млн руб.

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