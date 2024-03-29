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Бывший белгородский вице-губернатор получил взятку дорогими машинами

Бывший белгородский вице-губернатор ответит перед судом за взятку машинами

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Владимир Корнев/РИА Новости

Бывший вице-губернатор Белгородской области по вопросам ЖКХ Константин Полежаев предстанет перед судом по делу о взятке дорогими машинами общей стоимостью выше 18 млн руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Белгородский районный суд», — рассказали в пресс-службе.

Согласно информации следствия, с 2020 года по январь 2023-го Полежаев получил в качестве взятки автомобили Land Rover Defender и Porsche Panamera за свою поддержку Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области в заключении контрактов, касающихся работ по капремонту в многоквартирных домах.

Также прокуратура направила иск в суд, согласно которому нежилое помещение площадью 438,8 кв. метров бывшего вице-губернатора предлагают отдать государству. Отмечается, что чиновник приобрел его на неподтвержденные доходы на сумму свыше 13 млн руб.

До этого Полежаев признал свою вину в получении взяток в особо крупном размере. После этого его отправили под домашний арест.

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