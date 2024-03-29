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Оренбургская ДПС изъяла у владельца Dodge за 13 млн рублей через месяц после покупки

Гаишники изъяли у хозяина Dodge за 13 млн рублей сразу после покупки

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Телеграм-канал Оренбургская Госавтоинспекция

В Оренбурге сотрудники ДПС изъяли у владельца пикап Dodge Ram за 13 млн рублей через месяц после покупки. При проверке на дороге выяснилось, что машину разыскивает Интерпол. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбургская Госавтоинспекция».

Инспекторы остановили автомобиль на трассе М-5 при въезде в Оренбург. За рулем сидел 36-летний гражданин иностранного государства. При проверке машины по базе данных МВД выяснилось, что Dodge находится в розыске. Автовладельца после этого доставили в полицию.

«С его слов установлено, что данный автомобиль он купил в феврале 2024 года за 13 млн рублей у своего друга, который приобрел его в 2022 году на территории другого иностранного государства», — отмечается в сообщении ГИБДД.

До окончания разбирательств автомобиль у мужчины изъяли и поместили на спецстоянку.

Ранее стало известно, что Kia в США отзывает кроссоверы Telluride, которые могут самопроизвольно укатиться с парковки.

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