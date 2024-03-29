Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легковая машина взорвалась у больницы во Владивостоке

Во Владивостоке взорвался автомобиль, припаркованный у больницы

close
100%
Vtoryak.vdk' class="item-image" >
Телеграм-канал Vtoryak.vdk

Во Владивостоке взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный у клинической больницы №2, сообщает Telegram-канал «Восток-Медиа».

Пламя быстро охватило автомобиль и полностью его уничтожило. Пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

В краевом управлении МВД подтвердили факт возгорания автомобиля, припаркованного у больницы.

«Полицейские установили, что владелица автомобиля Nissan Serena приехала в медицинское учреждение, оставив транспортное средство на парковке. Через некоторое время она услышала сработавшую сигнализацию своего автомобиля», — отмечается в сообщении полиции.

После того, как автовладелица вышла на улицу, она обнаружила, что ее машина горит. По факту случившегося проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Пермском крае бывшему полицейскому разбили окно машины и порезали лицо.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами