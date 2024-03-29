Легковая машина взорвалась у больницы во Владивостоке

Во Владивостоке взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный у клинической больницы №2, сообщает Telegram-канал «Восток-Медиа».

Пламя быстро охватило автомобиль и полностью его уничтожило. Пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

В краевом управлении МВД подтвердили факт возгорания автомобиля, припаркованного у больницы.

«Полицейские установили, что владелица автомобиля Nissan Serena приехала в медицинское учреждение, оставив транспортное средство на парковке. Через некоторое время она услышала сработавшую сигнализацию своего автомобиля», — отмечается в сообщении полиции.

После того, как автовладелица вышла на улицу, она обнаружила, что ее машина горит. По факту случившегося проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Пермском крае бывшему полицейскому разбили окно машины и порезали лицо.