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С конвейера бывшего завода Nissan в Петербурге в 2024 году сойдут 25 тысяч автомобилей

Беглов: экс-автозаводы Nissan и Toyota пойдут по пути максимальной локализации

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Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что бывшие автозаводы Nissan и Toyota в Петербурге пойдут по пути максимальной локализации. Об этом сообщает телеканал «78».

Он подчеркнул, что будет налажено новое производство, а также будет держаться курс на внедрение отечественных технологий с привлечением российских конструкторов и поставщиков.

По словам губернатора, в 2024 году с конвейера «Автозавода Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) сойдут 25 тыс. кроссоверов.

До этого стало известно, что бывший автомобильный завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге переименован в «Автомобильный завод АГР».

Генеральным директором «Автомобильный завод АГР» является Алексей Калицев. Ранее он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.

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