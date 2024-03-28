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В ГИБДД рассказали, сколько россиян провалили экзамен по вождению

ГИБДД: более 89% кандидатов в водители не сдали практический экзамен с первого раза

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Максим Блинов/РИА Новости

В 2023 году только около 11% кандидатов в водители смогли с первого раза сдать практический экзамен по вождению. Об этом радиостанции «Милицейская волна» рассказал сотрудник ГИБДД.

«По итогам 2023 года, с первого раза практический экзамен сдали порядка 11% кандидатов в водители, а теоретический экзамен — порядка 30%», — заявил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции России Роман Мишуров.

Он добавил, что число кандидатов, которые не смогли сдать теоретическую часть экзамена с четвертой и более попытки, повысилось до 7,6%. В 2022 году показатель составлять 5%.

При этом практический экзамен с четвертой или более попытки не сдали еще больше кандидатов — 16%.

«Мы видим, что качество или, может быть, отношение к экзамену, к сожалению, не у всех то, которое должно быть <...> И в итоге мы получаем вот этот ком сдающих, которые не дают людям, которые пришли в первый раз и подготовились, спокойно сдать экзамен», — заявил Мишуров.

Он отметил, что по этой причине было принято решение увеличить срок пересдачи экзаменов до полугода после трех неудач.

До этого сообщалось, что при неудачной попытке кандидата в водители сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД следующая возможность у него появится только через шесть месяцев из-за изменений правил сдачи экзамена с 1 апреля. По словам автоэкспертов, экзамен по практике также станет сложнее. Вместе с увеличением числа допустимых штрафных баллов выросло и количество нарушений, которые конкретизировали из прежних более общих критериев. Они прогнозируют, что в целом число проваленных экзаменов не должно вырасти, однако ситуация вокруг продолжительности сдачи «плохая».

Ранее в Дептрансе прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Москве.

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