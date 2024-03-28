Lamborghini впервые за 20 лет сменила логотип

Итальянская компания Lamborghini впервые за более чем 20 лет изменила свой логотип с «разъяренным быком». Об этом говорится на сайте производителя.

Новая символика сохранила изображение быка, однако теперь он стал более минималистичным и сдержанным в плане цветовой гаммы. В целом логотип сохранил и другие свои ключевые черты: геральдический щит и название марки вдоль верхнего края. При этом рисунок стал более «плоским», поскольку дизайнеры решили отказаться от рельефов.

Отмечается, что главными цветами нового лого Lamborghini стали черный и белый, а для привычных желтого и золотистого оставили «роль» акцентов. При этом все оттенки стали более приглушенными. Ожидается, что новый логотип впервые появится на суперкаре, который станет преемником Huracan. Lamborghini испытывает его почти год. Также эмблему должны поставить на обновленной версии кроссовера Urus и нынешнем флагмане Revuelto.

До этого сообщалось, что латвийский автопроизводитель Dartz, который известен своими экзотическими машинами, выпустит новый внедорожник на базе Lamborghini Urus — он получил длинное название Dartz Prombron Iron Diamond CLV. Компания называет новинку «вершиной роскоши, мощности и инноваций и триумфом автомобильного величия в мире, где стремление к автомобильному совершенству не знает границ». Ожидается, что автомобиль получит кузов из карбона, а двигатель — от Lamborghini Urus, который оснащают 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 (666 л.с.). Стоимость новинки составит €2,5 млн.

Ранее украинских владельцев Rolls-Royce и Lamborghini освободили от налогов.