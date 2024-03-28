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В Ингушетии подростки на Lada устроили дрифт у Вечного огня

В Ингушетии поймали трех подростков, которые дрифтовали на Lada у Вечного огня

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В Ингушетии правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые на автомобиле марки Lada устроили дрифт у Вечного огня в Назрани. Об этом сообщило местное отделение МВД в своем Telegram-канале.

«Во время патрулирования [сотрудники полиции] заметили на проспекте Базоркина автомашину «ВАЗ-21114», которая на высокой скорости дрифтовала возле памятника славы «Вечный огонь»», — говорится в публикации.

Правоохранители потребовали остановить автомобиль, однако водитель Lada решил скрыться. Он не справился с управлением и наехал на железный столб, после чего прекратил движение. Внутри салона находились 17-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 17 и 15 лет. Задержанный, который сидел за рулем авто, рассказал, что взял без разрешения машину своего родственника и вместе с младшим братом поехал в мечеть.

До этого двое мужчин на черной Camry напали на бывшего полицейского, который не пропустил их машину, и порезали ему лицо. Отмечается, что нападавшие были вооружены «стволом».

Также 28 марта стало известно, что во Владивостоке женщина избила таксиста за то, что он сделал ей замечание, так как она прямо в салоне распивала пиво. В конце поездки пассажирка начала бить водителя грязными ногами и всячески провоцировала аварийную ситуацию. За всю поездку таксист ни разу не оскорбил женщину.

Ранее в Дагестане водитель врезался в отбойник, вылетел из авто и чуть не попал под колеса.

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