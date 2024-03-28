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Источник оценил сумму ремонта самолета после аварии с водовозом в Домодедово

Shot: ремонт самолета после столкновения с водовозом обойдется в 1 млрд рублей

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Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самый большой пассажирский самолет в мире, в который накануне влетел водовоз. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«У борта сильно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также может быть поврежден шпангоут (основной поперечный элемент силового набора борта). В таком случае стоимость ремонта и всех убытков может приблизиться к миллиарду рублей», — говорится в сообщении.

27 марта в Домодедово водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет «Аэрбас А-380». Рейс МоскваДубай пришлось отменить. Отмечалось, что водитель спецмашины перепутал педали и вместо того, чтобы припарковаться, въехал в судно.

Позже выяснилось, что у водителя машины случился инсульт. Мужчину срочно госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь.

До этого стало известно, что рост стоимости ремонта автомобиля может говорить об обмане в автосервисе. Также признаком обмана в автосервисе может являться постоянное затягивание сроков ремонта.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» обновил Lada Niva Bronto и повысил стоимость.

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