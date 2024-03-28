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Россиянам рассказали, в каком случае автомобиль после ДТП лучше продать

Автоэксперт Закиев: при нарушении геометрии кузова после ДТП авто лучше продать

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Depositphotos

Автомобиль, в котором в результате ДТП нарушилась геометрия кузова и сработали подушки безопасности, рекомендуется продавать, а не восстанавливать. Об этом Life рассказал сооснователь автосалона Car-Traid, автоэксперт Булат Закиев.

При этом, если при аварии были незначительно повреждены бампера, капот, передние крылья, есть мелкие царапины, сколы или вмятины, машину лучше отремонтировать, добавил эксперт. По его словам, раньше россияне предпочитали всегда продавать поврежденные автомобили.

«Сейчас ситуация изменилась, количество поврежденных машин, которые сдают в автосалоны, сократилось. За последние полгода нам ни разу не сдавали битые машины по программе трейд-ин. Большинство водителей восстанавливают автомобили сами и дальше ездят. Все дело в том, что европейские и японские машины обновить стало сложнее. Если только вы не готовы пересесть на «китайцев», — подчеркнул Закиев.

Автомобильный эксперт Егор Васильев до этого говорил, что рост стоимости ремонта автомобиля после того, как вы договорились на определенную сумму, может говорить об обмане в автосервисе.

Ранее сообщалось, что BMW обучит водителей ездить под настоящими взрывами в стиле Джейсона Стэтхэма.

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