Появилось видео с остановки в момент ДТП на Центральном рынке Курска

Видео с остановки в Курске, в которую врезался автобус после ДТП, опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Судя по кадрам, из остановившегося автобуса выходят одни пассажиры и заходят другие. Спустя пару секунд люди начинают выпрыгивать из дверей и разбегаться от остановки. В этот момент в стоящий транспорт врезается другой автобус.

27 марта Telegram-канал Baza сообщил, что в центре Курска у центрального рынка автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. В аварии пострадали шесть человек. Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus.

По последним данным ГУ МВД по региону, число пострадавших достигло 10 человек.

В минтрансе Курской области сообщили, что огненное ДТП устроил автобус «старого образца».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грузовик столкнулся с семью машинами, пострадали два человека.