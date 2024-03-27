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Стало известно, когда в России появится обновленный FAW Bestune B70

Обновленный лифтбек FAW Bestune B70 появится в РФ летом

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FAW

Китайская компания FAW начнет продажи обновленного лифтбэка Bestune B70 в России летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В Китае автомобиль был представлен осенью 2023 года. Там он продается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод только передний. Цена машины — 30 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

От прежней версии обновленный FAW Bestune B70 отличается двухъярусной передней оптикой, небольшой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, новыми бамперами, а также выхлопной системой с трапециевидными патрубками. В салоне — новая приборная панель и иной селектор коробки переключения передач.

Стоимость FAW Bestune B70 для российского рынка будет объявлена ближе к началу продаж.

До этого сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал еще две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum.

Ранее Mercedes-Benz представил обновленный G-Class с «прозрачным» капотом.

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