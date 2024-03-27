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«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию еще двух названий автомобилей

«АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию названий авто Ursus и Terum

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал еще две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

«Мы патентуем заранее названия для новых автомобилей, которые планируем выпускать в рамках партнерских проектов. Не факт, что все они будут использованы», — пояснили ТАСС в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Отмечается, что товарные знаки регистрируются по трем классам международной классификации товаров и услуг, среди них — автомобили, игрушечные модели, а также услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств.

В настоящий момент «АвтоВАЗ» выпускает модели Granta, Vesta и Niva.

По итогам февраля 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 24,9 тысячи автомобилей Lada, что на 34% больше, чем в январе, и на 19% больше, чем в феврале прошлого года.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал пересадить каждого российского чиновника на свои машины.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск универсалов Lada Granta Cross.

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