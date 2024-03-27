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Российский завод «ПСМА Рус» начал собирать автомобили Citroen C5 Aircross

В Калуге на заводе «ПСМА Рус» начали выпускать автомобили Citroen C5 Aircross

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«Автомобильные технологии»

Сегодня на калужском заводе компания «Автомобильные технологии» начинает серийный выпуск кроссоверов Citroen С5 Aircross. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Напомню, старт производству на бывшем заводе ПСМА дали в конце 2023 года. Оно прошло все этапы отладки оборудования. А собранная пилотная партия была протестирована на соответствие стандартам качества. Сейчас новый важнейший этап – запуск конвейера», — заявил Шапша.

Об объемах производства автомобилей не сообщается. Стоимость Citroen С5 Aircross российской сборки и дата появления у дилеров неизвестны.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка).

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz представил обновленный G-Class с «прозрачным» капотом.

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