Российский завод «ПСМА Рус» начал собирать автомобили Citroen C5 Aircross

Сегодня на калужском заводе компания «Автомобильные технологии» начинает серийный выпуск кроссоверов Citroen С5 Aircross. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Напомню, старт производству на бывшем заводе ПСМА дали в конце 2023 года. Оно прошло все этапы отладки оборудования. А собранная пилотная партия была протестирована на соответствие стандартам качества. Сейчас новый важнейший этап – запуск конвейера», — заявил Шапша.

Об объемах производства автомобилей не сообщается. Стоимость Citroen С5 Aircross российской сборки и дата появления у дилеров неизвестны.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка).

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