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Появилось видео, как Никита Кологривый спрятался в тонированной Toyota после спецприемника

В сети появились кадры, как актер Кологривый уезжает из спецприемника на Toyota

В сети появились кадры, как актер Никита Кологривый выходит из спецприемника в Новосибирске, где отбывал арест за дебош в баре, и садится в тонированный внедорожник марки Toyota. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

«Актер стойко отбыл свою неделю ареста за пьяный дебош и укус хостесс в новосибирском лаундж-баре. На суде Кологривый очень искренне раскаялся и извинился за свое поведение. Поэтому, несмотря на недовольство прокуратуры, получил всего 7 дней заключения вместо 15», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что Кологривый быстрым шагом выходит из спецприемника и садится в автомобиль Toyota. Актер отказался общаться с журналистами и сразу уехал.

21 марта суд назначил актеру Никите Кологривому семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве. По данным СМИ, на звезду сериала «Слово пацана» подали заявление в полицию сотрудники заведения, где артист в ночь на 19 марта «очень сильно хулиганил», был пьян, нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

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