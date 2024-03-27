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На видео попал момент, как в Курске пешеходы спасаются от летящего в них автобуса

Появились кадры ДТП в Курске, на которых пешеходы бегут от летящего в них автобуса

В сети появилось видео, на котором показан момент ДТП с участием автомобилей УАЗ и Lada Largus у центрального рынка на улице Дзержинского в Курске. Их публикует Telegram-канал «Автокадр_46».

На кадрах не видно само столкновение, однако показано, как пешеходы бегут от летящего в них автобуса.

До этого сообщалось, что в центре Курска у центрального рынка автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. В аварии пострадали шесть человек. Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание.

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