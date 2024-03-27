Пушков увидел в обрушении автомобильного моста в Балтиморе судьбоносный знак для США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обрушение автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе после столкновения с судном. Слова политика приводятся в его Telegram-канале.

«Порт Балтимора, входящий в десятку крупнейших торговых портов США, закрыт на неопределенный срок. По рухнувшему 3-километровому мосту ежегодно проезжало около 11 млн машин. Сейчас это тема номер один в США. Некоторые блогеры усматривают в этом знамение, предвещающее судьбу всей Америки», — говорится в публикации.

Также политик отметил, что за несколько секунд до столкновения на судне по неизвестной причине погасли все огни. Пушков предположил, что корабль, вероятно, вели вслепую около 10 секунд.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился 26 марта после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач. К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные службы. Движение в районе происшествия полностью перекрыли, транспорт направляли в объезд через соседний тоннель или через город. Сообщалось, что в воду с моста упали люди.

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