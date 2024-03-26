В Калуге обстреляли автобус с пассажирами

В Калуге неизвестный выстрелил в боковое стекло автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.



«Во время стоянки автобуса водитель услышал хлопок и увидел, что рассыпалось боковое стекло. Данный факт зафиксирован сотрудниками полиции», — заявил Михаил Мирзоев, заместитель директора УКТ.

Отмечается, что инцидент произошел, когда автобус стоял в сквере Медсестер. Примечательно, что стрелок целился именно в кабину водителя.

До этого неадекватный мужчина расстрелял машину под Калугой. Инцидент произошел 1 марта на трассе у поворота на деревню Будаково в Перемышльском районе. Судя по видео, неизвестный мужчина вытащил из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в проезжающую грузовую машину. Как сообщают очевидцы, водителя ранило в голову.

Ранее сочинец специально ударился головой об стену, чтобы обвинить гаишников.