В Новгородской области работодателей призвали уволить иностранных таксистов

В Новгородской области ввели запрет на прием на работу иностранных граждан по отдельным видам деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В частности, мигранты не смогут теперь работать в такси и заниматься перевозками пассажиров.

Согласно документу, запрет устанавливается на прием на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов в сфере регулярных перевозок пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, а также тех, кто занимался регулярными перевозками пассажиров автобусами в междугородном сообщении.

Отмечается, что до 26 июня 2024 года работодателям, у которых трудятся иностранцы, необходимо их уволить.

До этого власти Самарской области запретили мигрантам работать в сфере образования и в сфере оказания транспортных услуг. Ограничения также затронули агентства по подбору персонала. В правительстве области добавили, что губернатор региона Дмитрий Азаров поручил правоохранительным органам строго следить за исполнением постановления.

Кроме того, власти Нижегородской области также запретили привлекать к работе в такси иностранцев, которые занимаются подобной деятельностью на основании патентов.

Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в ноябре 2023 года заявила, что для борьбы с дефицитом водителей такси в России следует трудоустраивать мигрантов на эту работу. По ее словам, разрешение мигрантам на работу в такси должно быть временным, а для обеспечения безопасности на дорогах таких водителей можно было бы обязать сдавать дополнительные экзамены в ГИБДД.

Ранее страховщики назвали марку машины такси, которая чаще всего попадает в ДТП в России.