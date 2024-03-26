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Audi выпустила последний экземпляр спорткара R8

Audi прекратила выпуск спорткара R8, несмотря на его популярность

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Audi

Немецкая компания Audi выпустила последний экземпляр спортивного автомобиля Audi R8. Модель больше производиться не будет. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что последним стал автомобиль с желтым кузовом в версии Performance Quattro Edition с карбоновой отделкой и 20-дюймовыми колесными дисками. Изначально Audi планировала завершить производство R8 в конце 2023 года. Однако на фоне новостей об отставке модели популярность суперкара выросла, что побудило компанию продлить выпуск.

В 2023 году продажи R8 выросли на 49% и составили 1591 единицу. Однако спорткар по-прежнему продавался хуже, чем любая другая модель Audi.

До этого стало известно, что немецкая компания Porsche оказалась вынуждена досрочно снять с производства спорткары Boxster и Cayman из-за новых правил кибербезопасности, которые вступают в силу в июле 2024 года.

В компании пояснили, что трудности возникли из-за электронной архитектуры автомобилей, которые не соответствуют новым европейским стандартам кибербезопасности.

Ранее выяснилось, какая модель Skoda доставляет своим владельцам массу проблем.

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