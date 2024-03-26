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Камеры шесть раз оштрафовали Renault террористов на пути к границе

Mash: исполнители теракта в «Крокусе» шесть раз нарушили ПДД, уходя от погони

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Телеграм-канал «Mash»

Исполнители теракта в «Крокусе» не менее шести раз нарушили ПДД в пути к границе с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Первый час дороги террористы выжимали из своего Renault Symbol максимум, и за час собрали нарушений на 4 тыс. рублей. После снизили скорость, чтобы не привлекать внимание — видимо, сделать это им подсказал куратор. Который вел их к месту эвакуации и обещал «коридор» — на границе Брянской и Сумской областей», — говорится в сообщении.

Так, нарушения зафиксировали камеры, установленные у деревни Милорадово, у Наро-Фоминска, около границы Подмосковья и Калужской области, в Калужской области. В основном водитель превышал скорость на 20-50 км/час.

Остановили террористов в 100 км от границы, в районе брянской деревни Хацунь.

До этого автоюрист Сергей Радько рассказал, что автомобиль Renault Symbol, на котором террористы приехали в «Крокус Сити Холл» и который во время погони был расстрелян сотрудниками ГИБДД под Брянском, конфискуют как орудие преступления.

Однако реализовать с торгов такой автомобиль вряд ли получится из-за серьезных повреждений, поэтому он, скорее всего, сгниет на штрафстоянке и будет утилизирован.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и уехали на автомобиле.

Ранее сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса».

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