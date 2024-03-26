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Ребенок, которого сбили террористы «Крокуса» на Renault, перенес вторую операцию

Ребенку, которого сбили террористы при побеге на Renault, сделали вторую операцию

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Ребенок, пострадавший из-за наезда автомобиля Renault, на котором террористы бежали из «Крокуса», перенес вторую операцию на ноге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Сейчас 8-летний Илья находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и бедра, а также ушибом легких. Но парень держится хорошо», — говорится в публикации.

Отмечается, что Илья занимается хоккеем и хочет выздороветь к летним сборам. Мальчика уже навестили игроки «Спартака». В частности, Илья Ковальчук подарил ему свою клюшку. По видеосвязи школьника поддержал нападающий клуба НХЛ »Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов. Также поговорить с мальчиком собирается Александр Овечкин.

23 марта выяснилось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» белый Renault, на котором уезжали террористы, сбил ребенка, убежавшего из здания. По словам матери мальчика, они с сыном думали, что уже спаслись, однако внезапно на большой скорости автомобиль наехал на него.

Ранее стало известно, что будет с Renault террористов, на котором они приехали в «Крокус».

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