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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

ГИБДД: при отказе тормозов автомобиля надо совершать маневры из стороны в сторону

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Максим Блинов

При отказе тормозов есть несколько способов остановить транспорт. Об этом пишет портал njcar.ru со ссылкой на ГИБДД.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, одной из самых частых причин отказа тормозов становится утечка тормозной жидкости. Такая ситуация может произойти, например, если порвался шланг или сломалась магистраль. В ГИБДД отметили, что в первую очередь водитель должен включить аварийные огни, чтобы предупредить о неисправности других участников движения.

Также водителей предострегли от выключения двигателя при отказе торомозов. По их словам, это только ухудшит ситуацию, поскольку может привести к ухудшению управляемости автомобиля.

В случае, если тормоза не реагируют, то водителю нужно многократно нажимать на тормозную педаль. Таким образом увеличится давление в системе и скорость автомобиля начнет снижаться. Если в машине установлена механическая трансмиссия, то нужно последовательно переключать передачи с более высокой на низкую. При этом можно совершать маневры из стороны в сторону.

В экстренных ситуациях придется применять «ручник». Сотрудники обратили внимание на то, что затягивать рычаг нужно плавно, чтобы избежать блокировки колес и не уйти в занос. При худшем сценарии придется использовать контактное торможение, например, прижимаясь к бордюру и двигаясь вдоль него.

До этого российское правительство поддержало законопроект, которым предлагается дать право водителям обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение не 10 суток, а 10 календарных дней. Изменения планируется внести в статью 30.3 КоАП РФ. Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее выяснилось, что ребенок, которого сбили террористы «Крокуса» на Renault, перенес вторую операцию.

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