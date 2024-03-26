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Россияне стали пересаживаться на старые автомобили

«Автостат»: траты россиян на автомобили с пробегом выросли на 22% в феврале

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Илья Питалев/РИА Новости

В феврале суммарные траты россиян на покупку подержанных автомобилей выросли на 22% по сравнению с показателем января (371,9 млрд) и достигли уровня 454,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков «Автостат» и «Открытие авто».

Отмечается, что в течение месяца сильно выросла доля трат на автомобили возрастом от 10 лет и старше — с 35,2% до 41,2%. На такие машины в общей сложности за февраль 2024 года было потрачено 187 млрд рублей.

До этого стало известно, что автомобили Mitsubishi Eclipse Cross, Ford Ecosport, Renault Koleos, Toyota Venza и Honda Crosstour не продавались в России большими тиражами и неинтересны для перекупщиков, поэтому их можно выгодно купить на вторичном рынке.

В частности, преимуществом кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross издание называет тот факт, что большинство выставленных на продажу автомобилей имеют небольшой пробег. При этом машина оснащалась тем же вариатором Jatco, что и более популярный Outlander.

Ранее сообщалось, что самой проблемной моделью Skoda является кроссовер Kodiaq.

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