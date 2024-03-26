Выяснилось, какая модель Skoda доставляет своим владельцам массу проблем

Самой проблемной моделью Skoda в плане обслуживания можно назвать кроссовер Kodaiq. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Самым проблемным автомобилем можно назвать Kodaiq, у которого спустя 30 000 - 40 000 километров пробега приходится обрабатывать противоскрипными материалами ручки дверей (они начинают сильно скрипеть и туго открываться), а также рассыпается заднее стекло, если на автомобиле установлена продукция компании Sisecam», — сказал автоэксперт.

Кроме того, по его словам, проблемы своим владельцам часто доставляет Skoda Karoq. У него маленький дорожный просвет, всего 160 мм. Это приводит к проблемам с подвеской при езде по бездорожью.

К наиболее надежным автомобилям Skoda автоэксперт отнес модели Superb, Yeti и Octavia. Они не требуют ремонта даже спустя 100 тыс. км пробега.

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