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Движение авто по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра Крымского моста.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Через 12 минут движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

Накануне также сообщалось, что движение легковых и грузовых машин по Крымскому мосту временно перекрыли.

23 марта воздушную тревогу объявили на территории Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

25 марта стало известно, что министерство транспорта РФ предложило определить единого оператора транспортной безопасности на Крымском мосту. Оператора поручено определить в шестимесячный срок.

Ранее Путин заявил, что угрозы офицеров ФРГ взорвать Крымский мост — всего лишь фантазии.

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