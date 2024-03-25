Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Читинец несколько часов возил избитого таксиста в багажнике его машины

В Чите угонщик избил таксиста и несколько часов возил его в багажнике

close
100%
Shutterstock

В Чите сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение в угоне машины и похищении человека местному жителю, сообщается на сайте СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Нападение произошло 20 марта на дороге между селом Еремино и микрорайоном Березка города Читы.

«Обвиняемый в состоянии опьянения, находясь в автомобиле такси, после ссоры напал на водителя 1957 года рождения, которому нанёс множественные удары по голове кулаками и локтем руки, чем причинил потерпевшему тяжёлую черепно-мозговую травму», — отмечается в сообщении СК.

Далее злоумышленник положил таксиста в багажник его машины, а сам сел за руль и несколько часов ездил на автомобиле. Поздно вечером он выбросил раненого на обочину Московского тракта, где его без сознания обнаружил прохожий.

Избитый водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Обвиняемый, мужчина 1993 года рождения, помещен под стражу.

Ранее стало известно, что двое водителей такси опознали террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами