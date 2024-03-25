Читинец несколько часов возил избитого таксиста в багажнике его машины

В Чите сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение в угоне машины и похищении человека местному жителю, сообщается на сайте СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Нападение произошло 20 марта на дороге между селом Еремино и микрорайоном Березка города Читы.

«Обвиняемый в состоянии опьянения, находясь в автомобиле такси, после ссоры напал на водителя 1957 года рождения, которому нанёс множественные удары по голове кулаками и локтем руки, чем причинил потерпевшему тяжёлую черепно-мозговую травму», — отмечается в сообщении СК.

Далее злоумышленник положил таксиста в багажник его машины, а сам сел за руль и несколько часов ездил на автомобиле. Поздно вечером он выбросил раненого на обочину Московского тракта, где его без сознания обнаружил прохожий.

Избитый водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Обвиняемый, мужчина 1993 года рождения, помещен под стражу.

Ранее стало известно, что двое водителей такси опознали террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».