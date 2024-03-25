Сбой системы «Паутина» мог стать причиной того, что террористы уехали далеко, считает эксперт

Быстрому задержанию террористов, которые скрылись из «Крокус Сити Холла» на автомобиле Renault Symbol и успели преодолеть около 380 км до Брянской области, мог помешать сбой в системе «Паутина», которая аккумулирует данные с дорожных камер. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

«Функционал камер позволял отследить и задержать автомобиль с террористами раньше, но с одной оговоркой. Понятно, что безупречных систем не бывает, в том числе и у крупных банков бывали истории, когда «падали» сервера. Я могу предположить, что могла быть такая ситуация, что в этот злополучный момент что-то случилось с серверами «Паутины», — сказал Ласкин «Газете.Ru».

К системе «Паутина» по состоянию на прошлый год было подключено 70 российских регионов, Московская область и вся центральная часть России к «Паутине» давно подключены, уточнил Ласкин. Московские камеры эксперт назвал безупречными.

«Камеры – это инструмент, и как любым инструментом, ими можно пользоваться умело, а можно неумело. Я нисколько не сомневаюсь, что камеры, конечно, эту машину видели и данные передавались в центральную систему «Паутина». И по траектории, наверное, можно было на упреждение и пораньше ее задержать, чем через 300 км», — заключил Ласкин.

Ранее стало известно, что таксист узнал террориста в своем пассажире, которого за две недели до нападения вез от «Крокуса» домой.