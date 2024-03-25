Автомобили 2024 года по новым ценам стали массово поступать к российским дилерам

Автомобили 2024 года выпуска уже массово поступают российским дилерам. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева.

По словам эксперта, при неизменном курсе рубля к юаню и высокой конкуренции между брендами, стабилизация цен возможна, если говорить об автомобилях 2024 года выпуска, но снижение цен маловероятно.

Между тем, по данным заместителя генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, сейчас самое время покупать, цены будут дальше корректироваться вверх на 2-3% в квартал.

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2023 году составила 2,96 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем два года назад. В 2021 году средневзвешенная цена была равна 1,99 млн рублей.

Также сообщалось, что объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2023 год вырос на 69%. Всего за период было реализовано 1,06 млн машин. Чаще всего в 2023-м россияне покупали машины Lada. На отечественную марку пришлось более трети всех продаж.

Ранее стало известно, что «Росатом» объявил о создании собственной платформы для электромобилей.