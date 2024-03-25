Россиянам рассказали, как правильно выбрать китайские шины

На российском рынке в изобилии представлены шины китайского производства, однако потребители пока еще плохо знакомы с этой продукцией. Об этом сообщает radiosputnik.ru со ссылкой на главного редактора сетевого автомобильного издания Quto.ru Максима Ракитина. По его словам, чтобы правильно подобрать себе комплект китайских шин, потребуется время.

«Нужно почитать про каждый из брендов, которые вас заинтересовали, ознакомиться с отзывами, может быть, пообщаться с продавцами, потому что у них всегда есть обратная связь от покупателей. Плюс, если у вас есть знакомый шиномонтажник, к которому вы ездите многие годы, можно обсудить эту тему с ним, потому что такие специалисты, как правило, шину «видят руками», что называется. Здесь важен глубокий анализ», — сказал Максим Ракитин.

Кроме того, Максим Ракитин заявил, что цены на китайские шины в этом сезоне вырастут на 7-8% относительно прошлого года. Это связано с сезонным подъемом цен и курсом валют.

До этого стало известно, что на китайском рынке начались продажи автомобиля Hongqi EH7. Особенностью автомобиля является решетка радиатора, напоминающая улыбку.

В базе автомобиль оснащен 344-сильным электромотором на задней оси, а запас хода равен 600 км. С таким же силовым агрегатом есть версия с более емкой аккумуляторной батареей, которая обеспечивает дальность хода в 690 км. Отдача двухмоторной версии достигает 618 л.с., а запас хода — 640 км.

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