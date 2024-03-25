На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено

На Кутузовском проспекте — в районе метро «Парк Победы» — столкнулись несколько машин. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

По информации ведомства, на месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Для жителей и гостей столицы вышло предупреждение, что движение в сторону центра незначительно затруднено.

31 января на Кутузовском проспекте также столкнулись несколько автомобилей. Тогда на полосах в обе стороны образовался большой затор.

Ранее автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске.