На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено

На Кутузовском проспекте — в районе метро «Парк Победы» — столкнулись несколько машин. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.
По информации ведомства, на месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Для жителей и гостей столицы вышло предупреждение, что движение в сторону центра незначительно затруднено.
31 января на Кутузовском проспекте также столкнулись несколько автомобилей. Тогда на полосах в обе стороны образовался большой затор.
Ранее автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске.