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Десятки автомобилей остались на парковке «Крокус Сити Холла» в Красногорске

ТАСС: на парковке «Крокус Сити Холла» после теракта осталось много машин

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Десятки автомобилей остались на стоянке около «Крокус Сити Холла» в Красногорске, где вечером в пятницу, 22 марта, произошел террористический акт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

«К зданию «Крокуса» приезжают хозяева машин, чтобы их забрать, образовалась небольшая очередь. Много автомашин находятся и на дальней парковке. Наверняка, там есть машины, хозяева которых погибли во время теракта», — говорится в сообщении.

До этого владелец Крокуса Агаларов объяснил, почему охрана не смогла защитить людей.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов в разговоре с журналистами заявил, что никакая служба безопасности не сможет противостоять террористам, которые вооружены автоматами.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее заммэра Москвы Ракова заявила о 92 госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле».

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