После стрельбы в «Крокусе» террористы на белом Renault сбили ребенка

После теракта в «Крокус Сити Холле» белый Renault, на котором, предположительно, уезжали террористы, сбил ребенка, убежавшего из здания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой мать пострадавшего мальчика.

«Он в реанимации находится под присмотром в стабильном состоянии. <...> Его сбила вот та машина, которая сейчас во всех новостях, вот этот белый Renault. Она специально на него наехала, когда мы выбежали «Крокус Сити», — рассказала женщина.

По ее словам, они с сыном думали, что уже спаслись, однако внезапно на большой скорости автомобиль наехал на мальчика. Женщина отмечает, что машина специально вырулила так, чтобы сбить ребенка. Мать пострадавшего призналась, что надеется, что возмездие настигнет преступников. В результате наезда машины мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.

До этого в сети появились фото подозреваемого в теракте в «Крокусе» и расстрелянного Renault. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области.

Ранее автобус Рига — Петербург застрял на границе после теракта в «Крокусе».