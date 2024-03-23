Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После стрельбы в «Крокусе» террористы на белом Renault сбили ребенка

После теракта в «Крокусе» белый Renault, связанный с преступниками, сбил ребенка

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

После теракта в «Крокус Сити Холле» белый Renault, на котором, предположительно, уезжали террористы, сбил ребенка, убежавшего из здания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой мать пострадавшего мальчика.

«Он в реанимации находится под присмотром в стабильном состоянии. <...> Его сбила вот та машина, которая сейчас во всех новостях, вот этот белый Renault. Она специально на него наехала, когда мы выбежали «Крокус Сити», — рассказала женщина.

По ее словам, они с сыном думали, что уже спаслись, однако внезапно на большой скорости автомобиль наехал на мальчика. Женщина отмечает, что машина специально вырулила так, чтобы сбить ребенка. Мать пострадавшего призналась, что надеется, что возмездие настигнет преступников. В результате наезда машины мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.

До этого в сети появились фото подозреваемого в теракте в «Крокусе» и расстрелянного Renault. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области.

Ранее автобус Рига — Петербург застрял на границе после теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами