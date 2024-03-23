Появились фото раненого подозреваемого в теракте в «Крокусе» и расстрелянного Renault

В сети появились фото расстрелянного Renault и задержанного подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Их публикует Telegram-канал 112.

«При задержании один из них, 19-летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов был ранен. Его отвезли в больницу на операцию», — говорится в публикации.

До этого депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области. Автомобиль не остановился по требованию силовиков, в итоге последние открыли огонь. В результате стрельбы машина перевернулась. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, он ранен. Вероятно, что именно он изображен на фото. Позднее, в 3:50 ночи удалось поймать второго подозреваемого. Поиск остальных продолжается.

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