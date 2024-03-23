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В Нижегородской области мигрантам запретили работать в такси

Власти Нижегородской области потребовали уволить всех таксистов-мигрантов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Власти Нижегородской области запретили привлекать к работе в такси иностранцев, которые занимаются подобной деятельностью на основании патентов. Об этом говорится в тексте указа регионального правительства.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Нижегородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующему виду экономической деятельности, <...> — деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем», — говорится в постановлении.

Отмечается, что теперь хозяйствующие субъекты обязаны уволить всех иностранных работников не позднее ближайших трех месяцев. Постановление вступит в силу в течение 10 дней после официальной публикации.

До этого власти Самарской области запретили мигрантам работать в сфере образования и в сфере оказания транспортных услуг. Ограничения также затронули агентства по подбору персонала. В правительстве области добавили, что губернатор региона Дмитрий Азаров поручил правоохранительным органам строго следить за исполнением постановления.

Ранее водителям рассказали, какой штраф они получат за пересечение сплошной линии в 2024 году.

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