Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы эффективные способы взбодриться за рулем без вреда для здоровья

Диетолог Саволюк: быстро взбодриться за рулем помогут апельсины

close
100%
Depositphotos

Водители, которые чувствуют усталость за рулем, могут взбодриться без вреда для здоровья, выпив крепкий зеленый чай или съев апельсин. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Эффективный способ взбодриться — это, как ни странно, выпить побольше воды. Во время нахождения за рулем мозг активно работает и устает, в результате чего образуются продукты распада. Самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды. Пить ее нужно во время всего движения, чтобы мозг не уставал», — посоветовала врач.

Саволюк добавила, что взбодриться можно, съев грейпфрут или апельсин. По словам диетолога, в цитрусовых содержится много витамина С, который потребляет мозг, а также другие полезные биологически активные вещества.

«Поможет взбодриться и крепкий зеленый чай. Он, как и кофе, содержит кофеин, однако в его случае вещество высвобождается медленнее, действует дольше и более мягко. То есть не будет эффекта резкого подъема энергии и последующего спада», — пояснила эксперт.

При этом Саволюк напомнила, что это все временные меры и водителю, почувствовавшему усталость, лучше всего дать себе отдохнуть. Она напомнила, что к энергетикам и прочим стимулирующим продуктам лучше не прибегать — за исключением крайних случаев и при отсутствии альтернатив.

Ранее водителям объяснили, почему бесполезно пить энергетики за рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами