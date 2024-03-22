Названы эффективные способы взбодриться за рулем без вреда для здоровья

Водители, которые чувствуют усталость за рулем, могут взбодриться без вреда для здоровья, выпив крепкий зеленый чай или съев апельсин. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Эффективный способ взбодриться — это, как ни странно, выпить побольше воды. Во время нахождения за рулем мозг активно работает и устает, в результате чего образуются продукты распада. Самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды. Пить ее нужно во время всего движения, чтобы мозг не уставал», — посоветовала врач.

Саволюк добавила, что взбодриться можно, съев грейпфрут или апельсин. По словам диетолога, в цитрусовых содержится много витамина С, который потребляет мозг, а также другие полезные биологически активные вещества.

«Поможет взбодриться и крепкий зеленый чай. Он, как и кофе, содержит кофеин, однако в его случае вещество высвобождается медленнее, действует дольше и более мягко. То есть не будет эффекта резкого подъема энергии и последующего спада», — пояснила эксперт.

При этом Саволюк напомнила, что это все временные меры и водителю, почувствовавшему усталость, лучше всего дать себе отдохнуть. Она напомнила, что к энергетикам и прочим стимулирующим продуктам лучше не прибегать — за исключением крайних случаев и при отсутствии альтернатив.

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