Выяснилось, когда автомобили в России снова начнут дорожать

В текущем году в России сойдет на нет тренд на большие скидки на автомобили от производителей и дилеров. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Затоваривание рынка стало стимулом к снижению прайсов, однако данный тренд будет длиться недолго. После ликвидации складских запасов стоимость новых автомобилей вернется к досанкционному уровню. В среднем в текущем году цены могут вырасти еще на 20-30% в зависимости от сегмента, бренда и модификации», — прогнозирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Директор по коммуникациям ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина отметила, что на складах китайских компаний осталось порядка 100 тыс. машин прошлого года выпуска. Это значит, что уже скоро цены стабилизируются. Кроме того, с апреля вступят в силу новые правила ввоза авто из ЕАЭС, что также приведет к росту их стоимости. Уткина ожидает пика снижения ценника на машины с конца марта до середины апреля, после чего, по ее словам, он начнет расти на 2-3% за квартал.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев считает, что автомобили в РФ падают в цене только из-за «вымывания» дорогих версий марок и моделей, которые привозят по параллельному импорту. По его словам, пиковые скидки на авто будут предлагать до конца первого квартала, после чего стоимость начнет расти.

До этого китайская GAC официально «привезла» в Россию свой автобренд Aion. Речь идет о товарных знаках на Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion V. Примечательно, что в России автомобили бренда официально не продаются. Завозили их в страну только по параллельному импорту: автодилеры выставляли на продажу на отечественном рынке седаны GAC Aion S. По габаритам автомобиль соответствует таким моделям, как Peugeot 408 и Tesla Model Y.

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