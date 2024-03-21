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ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

В Каховке Херсонской области под обстрел ВСУ попал автобус с пассажирами

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В Каховке Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рейсовый автобус. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«В Каховке только что под артобстрел попал рейсовый автобус. ЧП произошло прямо у остановки «Райбольница». В автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров», — говорится в публикации.

Алексеенко добавил, что в результате произошедшего пострадал 78-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями ног средней тяжести.

21 марта губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные с помощью дрона сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, а также крыша терапевтического отделения.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет раньше начать «охоту» за водителями без ОСАГО.

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