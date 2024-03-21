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В Нижнем Новгороде пассажирам устроили экстремальную поездку на крыше «Жигулей»

В Нижнем Новгороде поймали водителя, который катал пассажиров на крыше «Жигулей»

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В Нижнем Новгороде полиция нашла водителя, который катал пассажиров на крыше «Жигулей». Об этом сообщили в МВД Нижегородской области.

Отмечается, что правоохранители узнали о проделках водителя благодаря ролику, который разошелся в сети. На нем мужчина катал пассажиров на крыше «Жигулей» и также тащил их на тросе за машиной. Нарушителем порядка оказался 19-летний житель Бора. Как оказалось, у водителя нет полиса ОСАГО, а автомобиль снят с учета ГИБДД.

Молодого человека обвиняют в административных правонарушениях, в частности, в перевозке людей вне кабины транспортного средства и управлении незарегистрированной машиной.

До этого выяснилось, что пьяный водитель возил пассажиров из Сочи в Адлер на сломанной маршрутке. Мужчину отстранили от управления транспортным средством, также на него завели административное дело. Маршрутку поместили на спецстоянку.

Ранее водителям объяснили, почему бесполезно пить энергетики за рулем.

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